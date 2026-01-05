Новости
Из-за ремонта канализации на Красноармейской в Ростове продлили ограничения движения

Водителей Ростова-на-Дону предупредили о новых ограничениях движения. В связи с продлением сроков ремонта канализационной сети в городе вводятся дополнительные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 12 по 23 января будет затруднен проезд в районе строения № 1Б. Автомобилистам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и потери времени.
Фото: Donday
