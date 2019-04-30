Полузащитник Роман Ерёменко стал лучшим игроком месяца в ФК «Ростов»



В футбольном клубе «Ростов» выбрали лучшего игрока месяца. Им стал полузащитник Роман Ерёменко. Чтобы выбрать сильнейшего спортсмена, в ФК подсчитали результаты послематчевых голосований болельщиков. Выяснилось, что средний балл Ерёменко – 4,47 из 5 возможных.



Фанаты в комментариях активно поддержали такие результаты. Они считают, что «Ерема» действительно отличается хорошей игрой.



- Первый раз вижу футболиста РФПЛ, у которого мозги, руки и ноги работают вместе на 100%. Это «Ерема», - пишет Александр Б. - Отбор мяча, приём, передачи и реализация голов прекрасны. Просто зашкаливает его профессионализм!



Ближайший матч «Ростов» проведёт 15 мая. В рамках Олимп-Кубка России он встретится с «Локомотивом».