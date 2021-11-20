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Полузащитник ФК «Ростов» стал лучшим игроком матча с «Уфой»

Полузащитник ФК «Ростов» стал лучшим игроком матча с «Уфой»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Понтус Алмквист стал лучшим игроком матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой». Встреча состоялась 21 ноября в Ростове-на-Дону.

Спортсмен начал выступать за донской клуб с октября 2020 года. До этого он находился в составе шведской молодежной сборной. В матче против уфимцев забил гол на 59-й минуте, в результате чего игра завершилась со счетом 2:2.

После прошедшего матча «Ростов» завоевал 17 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Следом за ним, на 12-м месте, располагается «Уфа».
Фото: пресс-служба ФК «Ростов»
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