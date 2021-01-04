Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Одна из гандболисток «Ростов-Дона» признана лучшей в матче с «Динамо-Синарой»

Одна из гандболисток «Ростов-Дона» признана лучшей в матче с «Динамо-Синарой»
Левая крайняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» признана лучшей в матче с «Динамо-Синарой». Такое решение приняли болельщики донской команды.

Лучшей стала Кристина Кожокарь – за нее отдали свои голоса 50,88% пользователей. Последующие места заняли правая крайняя Юлия Манагарова (49,78%) и вратарь Галина Габисова (27,21%).

Неудивительно, что зрители проголосовали именно за Кожокарь. Гандболистка забила 10 мячей, играя только 30 минут.

Матч «Ростов-Дон» - «Динамо-Синара» состоялся 6 января и стал первым в 2021 году. «Донские красавицы» одержали победу со счетом 39:16. Теперь ростовская команда встретится с «Мецем» 10 января.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.