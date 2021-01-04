Одна из гандболисток «Ростов-Дона» признана лучшей в матче с «Динамо-Синарой»

Левая крайняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» признана лучшей в матче с «Динамо-Синарой». Такое решение приняли болельщики донской команды.Лучшей стала Кристина Кожокарь – за нее отдали свои голоса 50,88% пользователей. Последующие места заняли правая крайняя Юлия Манагарова (49,78%) и вратарь Галина Габисова (27,21%).Неудивительно, что зрители проголосовали именно за Кожокарь. Гандболистка забила 10 мячей, играя только 30 минут.Матч «Ростов-Дон» - «Динамо-Синара» состоялся 6 января и стал первым в 2021 году. «Донские красавицы» одержали победу со счетом 39:16. Теперь ростовская команда встретится с «Мецем» 10 января.