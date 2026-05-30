Состояние пострадавших при атаке БПЛА в Таганроге оценивается как средней тяжести

Фото: Дондей

Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено почти 50 БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека в Таганроге.Им оказали первую помощь. После доставили в больницу. По оценкам врачей, состояние пострадавших оценивается средней тяжести.С 29 по 30 мая ПВО сработала, кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, еще в Ростове-на-Дону, Сальске и четырех районах: Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском, Верхнедонском.Есть разрушения на земле. На местах ЧП работают экстренные службы.