Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Состояние пострадавших при атаке БПЛА в Таганроге оценивается как средней тяжести

Состояние пострадавших при атаке БПЛА в Таганроге оценивается как средней тяжести
Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено почти 50 БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека в Таганроге.

Им оказали первую помощь. После доставили в больницу. По оценкам врачей, состояние пострадавших оценивается средней тяжести.

С 29 по 30 мая ПВО сработала, кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, еще в Ростове-на-Дону, Сальске и четырех районах: Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском, Верхнедонском.

Есть разрушения на земле. На местах ЧП работают экстренные службы.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика