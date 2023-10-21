Молодёжка «Ростов» с крупным счётом победила «Академию Коноплёва»

Фото: Академия ФК «Ростов»

В очередном матче первенства страны среди клубов МФЛ жёлто-синие принимали соперника из Тольятти (Самарская область).«Ростов» быстро открыл счёт усилиями Антона Шамонина. Казалось, жёлто-синие легко победят. Но сложилось так, что хозяева очень долго не могли забить второй, растратив при этом около десятка вернейших голевых моментов. Только лишь на 80-й минуте удалось удвоить преимущество – Даниил Шанталий, 2:0. А в концовке гости окончательно «посыпались» и пропустили ещё два – сначала ошибся вратарь под прессингом Кирилла Моисеева, а далее был автогол после прострела. Итоговый счёт – 4:0 в пользу «Ростова».В остальных встречах утра в МФЛ «Факел» (Воронеж) разделил очки с «Крыльями Советов» (Самара) 0:0, «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее «Динамо» (Москва) 2:0, ЦСКА (Москва) одолел «Сочи» 2:1, «Ахмат» (Грозный) обыграл «Чертаново» (Москва) 1:0, «Спартак» (Москва) разгромил «Урал» (Екатеринбург) 6:0, а «Нижний Новгород» сломил сопротивление «Балтики» (Калининград) 1:0.Теперь 27 октября подопечные Александра Аброскина в гостях сыграют с «Оренбургом». В таблице МФЛ ростовчане занимают 1 место из 20.