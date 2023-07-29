«Молодежка» «Ростова» обыграла «Факел» - 2:1

Фото: ФК Ростов.

В 4-м туре МФЛ «жёлто-синие» в Воронеже вырвали победу у местного «Факела».При этом первый тайм прошёл практически без моментов. Всё самое интересное случилось в последней четверти матча. Сначала Кирилл Симонов вывел воронежцев вперёд с пенальти. На 79-й минуте ему ответил ростовчанин Имран Азнауров, тоже с пенальти – 1:1. За пять минут до конца игры тот же Азнауров вырвал для «жёлто-синих» победу. Итог – выигрыш «Ростова», 2:1, четвёртый кряду на старте первенства.В остальных встречах игрового дня в МФЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл «Крылья Советов» (Самара) – 3:2, «Урал» (Екатеринбург) был сильнее «Ахмата» (Грозный) – 1:0, «Балтика» (Калининград) разделила очки с «Оренбургом» – 2:2, «Локомотив» (Москва) разгромил «Акрон-Академию Коноплёва» (Тольятти) – 9:0, а ЦСКА (Москва) переиграл «Динамо» (Москва) – 3:2.Теперь подопечные Александра Аброскина 4 августа в родных стенах сразятся с «Рубином» (Казань). А пока в таблице первенства России среди команд МФЛ дончане – на 1-м месте из 20.