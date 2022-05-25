МФК «Ростов» завоевал «бронзу» Высшей Лиги

Фото: МФК Ростов.

С самого начала игровое преимущество было на стороне команды гостей. Сначала Андрей Бастриков открыл счёт красивым «бильярдным» ударом в ближний нижний угол, а затем Григорий Валеев из-под защитника закинул игровой снаряд в «девятку», 0:2 после первого тайма.В начале второй части матча Данил Мальников элегантно завершил контратаку «парашютиком» над голкипером – 0:3. Однако «Сиб-Транзит» сумел обострить интригу. На 34-й и 35-й минутах хозяева забили по мячу – Максим Панов и Дмитрий Хусаинов, 2:3. В решающий момент ростовчане заработали и реализовали пенальти – Игорь Зайков, 2:4. На последней минуте сезона Данил Сальников забил в пустые через всю площадку. Итог – победа в матче 5:3 и 5:4 по сумме двух встреч.Первенство России среди клубов Высшей Лиги в сезоне 2021/2022 годов завершено. МФК «Ростов» занимает третье место (на одно выше, чем в прошлом году) и комплект бронзовых медалей.