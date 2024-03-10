МФК «Ростов» разгромно проиграл «КПРФ-2» – 0:6

Фото: МФК «Ростов»

В игре чемпионата страны среди команд западной конференции Высшей Лиги южане гостили в подмосковном Реутове. Соперниками были «коммунисты» - лидер и действующий чемпион лиги.В первой половине встречи дончане держались не так плохо, хотя и подводила реализация моментов. В середине тайма Никита Ильков вывел вперёд «КПРФ-2», а за пару минут до перерыва Денис Исаков развил успех хозяев – 2:0. Увы, во втором тайме борьбы уже не было. После голов Олега Безрукова и Михаила Малеева об интриге уже никто не думал. В концовке Исаков и Безруков забили свои вторые мячи. В итоге МФК «Ростов» проигрывает – 0:6, к сожалению, по делу.В остальных встречах игрового дня в Высшей Лиге «Торпедо-2» (Нижний Новгород) обыграло дома «ЛИВС» (Саратов) – 6:3, «Газпром-Югра-Д» (Югорск) победил «Волгу» (Ульяновск) – 1:1 и 5:4 по пенальти, а «Факел» (Сургут) разгромил «Водник» (Архангельск) – 9:1.23 марта в последнем матче первого этапа чемпионата «Ростов» дома играет с «Факелом». В таблице южане пока на 8-й строчке из 8.