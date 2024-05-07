В Ростовской области два брата, которые держали рабов, пойдут под суд

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области будут судить двух братьев, которые держали рабов. Мужчин обвиняют по статье «Использование рабского труда».Инцидент произошел в станице Дубенцовской Волгодонского района. В период с 2020 по 2023 годы два брата пользовались рабским трудом пяти человек. Рабочих содержали в помещении, где были ненадлежащие условия для проживания и питания. По версии следствия, их били и угрожали насилием. Команда работала бесплатно на сельскохозяйственных полях.Положенные им денежные средства присваивали себе злоумышленники. При этом рабы не могли отказать в выполнении работ, так как покинуть место проживания не могли.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.