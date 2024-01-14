Мини-футбольный клуб «Ростов» уступил в первом матче 2024 года

Фото: МФК Ростов

В очередной игре чемпионата России среди клубов Высшей лиги ростовчане принимали действующего победителя турнира московскую «КПРФ-2».В первом тайме «большевики» выглядели предпочтительнее. Их гол на 7-й минуте встречи не стал неожиданностью. Владислав Савостьянов замкнул слёта высокую подачу с углового – 0:1. В дальнейшем игра выровнялась. Кое-какие моменты возникали и у «Ростова». Однако в начале второго тайма москвичи забили второй. Денис Исаков был самым быстрым на добивании после сейва голкипер команды хозяев – 0:2. В самом конце игры жёлто-чёрные один мяч вернули. Данил Ставицкий завершил успешный прессинг партнёров точным ударом в ближний угол. Были шансы уйти от поражения, однако «коммунисты» всё-таки удержали победу. Итог – 1:2 не в пользу МФК «Ростов».В остальных встречах дня в Высшей Лиге «ЛИВС» (Саратов) разгромил «Торпедо-2» (Нижний Новгород) 7:2, «Газпром-Югра-Д» (Югорск) не оставил шансов «Волге» (Ульяновск) 8:3, а «Водник» (Архангельск) победил «Факел» (Сургут) 3:3 и 5:4 по пенальти.Свой очередной поединок МФК «Ростов» проведёт в гостях с «Факелом» 20 января.