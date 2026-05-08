В Ростове для пострадавших после атаки беспилотников открыли горячую линию

В Ростове-на-Дону открыта горячая линия для пострадавших в результате атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.В регионе силами ПВО отразили атаку беспилотников в ночь на 8 мая. Без последствий не обошлось. В переулке Аэроклубовском из-за падения фрагментов беспилотников в жилых домах выбило стекла, повреждена газовая труба.В Первомайском районе горело здание регионального центра управляющего воздушным движением на Юге России. В связи с этим работа филиала «Аэронавигация Юга России» была скорректирована. В Железнодорожном районе ввели режим ЧС после падения БПЛА.Для пострадавших организована горячая линия. Организован штаб на базе администрации Железнодорожного района. Позвонить можно по номеру: 88632241284.