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Капитан ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок в матче против «Лады»

Капитан ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок в матче против «Лады»
Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала лучшим игроком матча в четвертьфинале Кубка России 2021/22. По итогам зрительского голосования Юлия Манагарова стала самой результативной гандболисткой на встрече против тольяттинской «Лады». За спортсменку проголосовали 44% болельщиков.

Матч состоялся 17 декабря в рамках подготовки ко второй части чемпионата России среди клубов Суперлиги. «Ростов-Дон» принял участие в турнире Zvezda Handball Cup в городе Руза (Московская область). Матч завершился со счетом 30:26, из которых четыре забила Манагарова.

На втором месте, по мнению болельщиков, оказалась Кристина Кожокарь (35%), а на третьем - Грас Заади (30,5%).
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: Гандбол ГК Ростов-Дон

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