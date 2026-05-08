В Ростове коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА

В Ростове коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. В результате ночной атаки 8 мая в переулке Аэроклубовском из-за падения фрагментов беспилотников в жилых домах выбило стекла, повреждена газовая труба, вспыхнуло дерево.

В Первомайском районе загорелось четырехэтажное административное здание. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Пожары ликвидированы.

Как сообщил глава города Александр Скрябин, в Железнодорожном районе введен режим ЧС.

Городские коммунальные службы получили указание оперативно восстановить подачу ресурсов в пострадавшие дома и начать уборку территорий вокруг места происшествия.
Фото: Дондей
