В Ростове коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. В результате ночной атаки 8 мая в переулке Аэроклубовском из-за падения фрагментов беспилотников в жилых домах выбило стекла, повреждена газовая труба, вспыхнуло дерево.
В Первомайском районе загорелось четырехэтажное административное здание. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Пожары ликвидированы.
Как сообщил глава города Александр Скрябин, в Железнодорожном районе введен режим ЧС.
Городские коммунальные службы получили указание оперативно восстановить подачу ресурсов в пострадавшие дома и начать уборку территорий вокруг места происшествия.