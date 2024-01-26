Экс-капитан «Ростова» Гацкан пополнил тренерский штаб «молодежки»

Фото: ФК Ростов.

Бывший капитан основного состава ФК «Ростов» вошел в тренерский штаб «молодежки». О том, что Александр Гацкан станет наставником для команды 2-го дивизиона, «желто-черные» сообщили на своей странице в соцсетях 26 января.Молодежную команду возглавил Алексей Едунов. Под руководством 37-летнего специалиста юношеская команда (игроки 2006 года рождения) взяла серебро на турнире ЮФЛ-1. Вратарей будет тренировать Рамиль Валеев. Экс-капитан «Ростова» вместе с Антоном Лазуткиным стал помощником главного тренера.Напомним, что Александр Гацкан играл за ФК «Ростов» на протяжении 11 лет. За годы спортивной карьеры он провел 275 матчей в РПЛ в составе «желто-синих».Также он был в составе «Рубина», челябинского «Спартака», московского «Спартака» и молдавского «Униспорт-Авто». А в сборную Молдовы он попал в 2018 году и провел 61 матч, забив пять голов. «Крылья Советов» стали последним клубом, в составе которого выступал спортсмен.Фанатам Гацкан запомнился не только как капитан «Ростова», но и как рекордсмен чемпионата России по количеству желтых карточек. Он получил 112 знаков предупреждения за 323 матча.С ноября 2021 года Александр Гацкан тренировал команду «Ростова» 2007 года рождения.