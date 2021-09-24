Экс-капитан ФК «Ростов» готов войти в состав тренерского штаба

Бывший капитан ФК «Ростов» готов войти в состав тренерского штаба команды. Об этом Александр Гацкан рассказал 26 сентября, когда комментировал матч донских футболистов с «Ахматом». Встреча завершилась поражением «желто-синих» со счетом 1:2.- «Ростов» сыграл сегодня плохо, они не заслужили очки. Каждый играет сам за себя, не вижу команды, - поделился Гацкан. - Нужно стать настоящим коллективом, тогда результат придет.Футболист отметил, что ругать в проигрыше тренера нет смысла. Это была первая игра под шефством Заура Тедеева. Кроме того, он возглавил команду за день до встречи с «Ахматом» - вряд ли за день он мог как-либо повлиять на исход матча. Сам Гацкан летом 2021 года объявил о завершении карьеры игрока. И вероятно, задумался о новом амплуа - тренера.- Пойду ли я, если меня позовут в тренерский штаб? Конечно, даже не думая, - добавил экс-капитан донского ФК. - «Ростов» в моем сердце навсегда, моя родная команда, я готов ей помогать всегда.Отметим, что «желто-синие» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ и находятся на грани вылета. В этом сезоне из коллектива ушли два тренера. Вслед за Карпиным клуб покинул Юрий Семин, который провел в команде чуть меньше двух месяцев. На его место назначили тренера «молодежки» Заура Тедеева, под руководством которого юные футболисты повторили рекорд М-Лиги, выиграв 13 матчей подряд.