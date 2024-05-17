В Ростовской области убитая второклассница была задушена

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Стали известны подробности жуткой трагедии под Ольгинской в Ростовской области. 9-летнюю школьницу задушили.Как сообщают жители, которые искали малышку, труп обнаружили в лесополосе полиция и волонтеры. На шее малышки были признаки удушения. Лишь после экспертизы выяснится, была ли кроха изнасилована. Обстоятельства произошедшего выясняют. В официальных ведомствах ситуацию пока не комментировали.Напомним, кроха бесследно исчезла 17 мая. На поиски девочки вышли все неравнодушные люди. К сожалению, спустя три часа ее обнаружили мертвой. Задержан ли подозреваемый, пока не сообщается.