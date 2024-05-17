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В Ростове нашли пропавшего 68-летнего мужчину

В Ростове нашли пропавшего 68-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону нашли пропавшего 68-летнего мужчину. Дурмишхан Тевзадзе бесследно исчез после праздничных выходных.

Пенсионер ушел из дома 13 мая. Когда он не вернулся, родственники забили тревогу. Сначала они самостоятельно попытались отыскать пропавшего, однако сделать это не удалось. Семья обратилась за помощью к волонтерам, которые начали прочесывать улицы города.

Только 16 мая участники добровольческих объединений сообщили, что Дурмишхана Тевзадзе нашли. Информация о том, где он находился, уточняется.
Фото: Ростов.Ру
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