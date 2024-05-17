При задержании ФСБ погиб военнослужащий из Ростовской области, которого подозревают в терроризме
При задержании спецназ ФСБ ликвидировал военнослужащего из Ростовской области. По версии спецслужб, 25-летний дончанин был связан с ИГИЛ*.
ЧП произошло 16 мая в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики. По информации ЦОС ФСБ, военнослужащий собирался совершить вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.
— При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено, — сообщается на сайте ведомства.
У бойца обнаружили оружие, патроны и средства связи. Телеграм-канала «База» сообщает, что парень служил в 49-й общевойсковой армии ЮВО. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации.
*запрещенная в РФ террористическая организация