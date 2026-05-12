На Дону из-за аварийных работ ограничат движение через ж/д переезд 12 мая. Об этом рассказали в администрации Каменского района.В границах ж/д переезда 1047 км ПК 2 перегона Каменская – Лихая 12 мая специалисты проведут внеплановые аварийные работы для устранения неисправностей железнодорожного пути.С 11:00 до 15:00 переезд для движения автомобильного транспорта будет закрыт полностью. С 10:00 до 17:00 движение организуют через ж/д переезд по одной полосе.