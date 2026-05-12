«Ростов» после 29-го тура обеспечил себе место в новом сезоне РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» выездной победой над «Акроном» (3:1) закрепил за собой строчку в середине турнирной таблицы чемпионата России.«Желто-синие» в последнем матче были щедры на забитые мячи. В составе дончан в игре с тольяттинцами голами отличились Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохеби и Виктор Мелехин. Пропустил «Ростов» в результате автогола со стороны Умара Сако.Таким образом, донской клуб уверенно обыграл прямого конкурента и гарантировал себе место для участие в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Независимо от результатов 30-го тура «Ростов» не опустится ниже десятого места. В последнем туре команда Джонатана Альбы примет на домашней арене санкт-петербургский «Зенит».Прямо сейчас в активе «желто-синих» 8 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Что касается голов, то за 29 матчей «Ростов» поразил ворота соперников 25 раз, а также пропустил 31 мяч.