Все сделали хорошо в обоих таймах: Тренер «Ростова» Джонатан Альба о победе над «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе донского клуба в матче с «Акроном».

В понедельник, 11 мая, желто-синие в 29-м туре РПЛ на выезде обыграли «Акрон» со счетом 3:1. Голами в составе донского клуба отметились Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохеби и Виктор Мелехин.

— Поздравляю ребят, все сделали хорошо и в первом тайме, и во втором тайме, — сказал Альба.

Также испанец отметил, что несмотря на решенные задачи в турнирной таблице, «Ростов» окажет сопротивление «Зениту» в заключительном, 30-м туре.

— Конечно, есть мотивация, тем более против «Зенита». Все футболисты хотят играть, мы будем делать то же самое, что делали сегодня, — подытожил он.
Фото: ФК Ростов.
