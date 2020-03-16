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Игрок «Ростова» Мамаев признался, что собирается переехать в другую страну

Игрок «Ростова» Мамаев признался, что собирается переехать в другую страну
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, что собирается переехать в другую страну. Об этом он сообщил в «Инстаграме» своей супруги Аланы.

Женщина отвечала на вопросы подписчиков, и некоторые из них касались её мужа. Павел сам решил записать ответы на видео. Мамаев сказал, что спокойно отреагировал на остановку чемпионата России по футболу.

- Здоровье важнее для всех, - добавил спортсмен. - Надеюсь, за это время успею полностью оправиться от травмы.

Между прочим Павел сказал, что они с Аланой готовят глобальный переезд в другую страну. Куда и когда семья собирается переехать, он не сообщил.

Напомним, ФК «Ростов» подписал Мамаева в сентябре 2019 года. В текущем сезоне он провёл один официальный матч за «жёлто-синих» и забил один гол. Во встрече с «Локомотивом» он не принял участие из-за травмы.

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