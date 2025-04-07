Мужчину задержали по делу об убийстве в Ростове 29-летней давности

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В Ростовской области задержан человек, подозреваемый в совершении убийства, произошедшего 29 лет назад. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Ростовской области.Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в феврале 1996 года в Ростове подозреваемый посетил дом своего знакомого, у которого он жил и работал. Мужчины решили расслабиться и выпить спиртное. Во время совместного времяпрепровождения между ними возник конфликт. В пылу гнева один из них жестоко избил другого, что привело к смерти последнего на месте.Опасаясь последствий, преступник вынес тело убитого из жилища, оставил его на улице в Ростове-на-Дону и скрылся.Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила, что по данному инциденту было открыто уголовное производство. Однако, установить личность преступника тогда не удалось, и расследование было приостановлено.Почти три десятилетия спустя сотрудники полиции смогли обнаружить подозреваемого. Им оказался 81-летний житель города Аксая. Против пожилого человека возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего.Теперь пенсионеру может грозить до 15 лет тюремного заключения.