На Валю Карнавал обрушилась волна хейта из-за поступления в университет без экзаменов

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Поступление Вали Карнавал в университет без вступительных экзаменов вызвало шквал критики в ее адрес. Общественность возмущена тем, что блогер, имеющая за плечами лишь девять классов образования, была принята в финансовый университет незадолго до окончания учебного года, что породило волну негодования среди выпускников школ.По мнению многих, подобная практика ставит под сомнение честность и прозрачность вступительной кампании. Утверждается, что Карнавал заняла место абитуриентов, усердно готовившихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ) на протяжении нескольких лет.Многие выражают свое недовольство, подчеркивая, что обычному человеку требуется упорный труд в течение одиннадцати лет обучения в школе и успешная сдача ЕГЭ для поступления в данный вуз, даже на платной основе.Дополнительное недоумение вызывает и тот факт, что зачисление Вали произошло практически в конце учебного года. Представители университета утверждают, что Карнавал была переведена из другого учебного заведения.