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В Ростове на проспекте Михаила Нагибина столкнулись два автобуса

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина столкнулись два автобуса
Утром 7 апреля в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием двух автобусов. Авария произошла около 09:00 в районе площади Ленина.

Машины столкнулись на остановке. Водители высадили пассажиров и установили аварийные знаки.

Официальных комментариев о произошедшем пока не было.
Фото: DonDay
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