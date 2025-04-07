На Дону разрабатывают концепцию экономического сотрудничества с новыми регионами

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По распоряжению руководителя области Юрия Слюсаря в Ростовской области активно разрабатывается обновленная концепция экономического взаимодействия с субъектами макрорегиона «Донбасс».В рамках рабочего визита члены Госдумы и представители региональных исполнительных органов власти посетили ряд объектов промышленной инфраструктуры и научно-образовательные центры донского региона. В частности, делегация ознакомилась со строящимися и функционирующими предприятиями особой экономической зоны «Ростовской».Алексей Господарев отметил, что особая экономическая зона «Ростовская» предлагает привлекательные возможности для реализации межрегиональных инициатив. Уникальное расположение вблизи Донбасса и Новороссии, удобная логистика благодаря близости к федеральной трассе М-4 «Дон», Северо-Кавказской железной дороге, речным и морским портам являются ключевыми преимуществами.Развитая инфраструктура и широкий спектр мер поддержки в ОЭЗ позволяют оперативно наладить производственный процесс. Господарев подчеркнул значительный потенциал ОЭЗ «Ростовская» в формирующейся экономической карте юга России и выразил намерение продолжать ее активное развитие.В рамках рабочей поездки делегация также ознакомилась с деятельностью ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова в Новочеркасске и ДГТУ в Ростове-на-Дону. Эти вузы являются ведущими центрами подготовки специалистов технических направлений в донском регионе.В заключение выездного совещания глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что в настоящее время ведется интенсивная работа по улучшению нормативной базы, регулирующей особые экономические зоны.В условиях современных экономических трудностей, санкций со стороны западных государств и растущей необходимости в создании новых производств, замещающих импорт, крайне важно быстро адаптировать условия на внутреннем рынке и стимулировать развитие импортозамещения. Особые экономические зоны, как демонстрирует пример ОЭЗ «Ростовская», успешно решают эту задачу.