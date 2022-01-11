Хоккеисты «Ростова» подрались с соперниками во время матча в Самаре

Фото: ХК «Ростов»

Игроки хоккейного клуба «Ростов» подрались с соперниками из ЦСК ВВС на выезде в Самаре. Инцидент произошел 12 января.Шел второй период матча, ростовские «кондоры» вели со счетом 1:2. Игру прервала внезапно начавшаяся драка.В пресс-службе ХК «Ростов» сообщили, что потасовка началась из-за проигнорированного судьями нарушения.- После того, как Евгений Петриков вернулся со скамейки, он получил силовой прием. Защитник ударился головой о борт ледовой арены. Судьи не заметили грубого нарушения. Артем Пеньковский, желая восстановить справедливость, ввязался в драку, - описали произошедшее «кондоры».Оппонентом Пеньковского стал Искандер Мулюков - защитник «летчиков». Оба участника стычки получили по пять минут штрафа. Потасовка никак не повлияла на боевой дух ростовчан и они довели игру до победного конца. Счет остался прежним - 1:2.