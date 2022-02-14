ХК «Ростов» «всухую» победил «Нефтяника»

Фото: ХК Ростов

В последних играх «регулярки» ВХЛ «Ростов» уже не может подняться в верхнюю часть плей-офф, но даже эти игры важны.Первый период остался за хозяевами льда. «Красно-белые» много владели шайбой и опасно атаковали. Забить, правда, получилось только на 17-й минуте игры, да и то исключительно за счёт индивидуальных действий ветерана клуба Владислава Туника, который протащил шайбу через всю площадку и положил под перекладину – 1:0.На старте второго периода «кондоры» развили успех сначала усилиями Алексея Прохорова, а затем и благодаря Аркадию Аксёнову – 3:0. Времени было еще предостаточно для возвращения в игру, однако команда из Альметьевска провела слабый матч и так и не смогла ничего забить. Итог – победа «Ростова».В остальных встречах дня в ВХЛ «Металлург» по буллитам превзошел «Рубин» - 3:2 Б, «Сокол» был сильнее «Звезды» - 2:1, «Югра» победила на выезде «Омские Крылья» - 5:3, «Челмет» одолел «Горняк-УГМК» - 4:0, «Зауралье» победило «Южный Урал» - 2:1, «Динамо» переиграло «Ладу» - 5:3, «Торос» обыграл «Тамбов» - 6:2, «АКМ» победила «Молот» - 3:2, «Ижсталь» не оставила шансов «Бурану» - 4:1.ХК «Ростов» пока на том же 10-м месте из 27. Следующий матч станет последним в рамках «регулярки». 17 февраля ростовчане принимают «Ижсталь».