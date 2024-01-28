ХК «Ростов» в гостях победил «Молот» со счетом 1:0

Фото: ХК Ростов.

В очередной игре регулярного чемпионата ВХЛ ростовчане гостили у лидера таблицы. Пермский «Молот» не просто обеспечил себе место в плей-офф, но и борется за первое место и благоприятный посев в играх на вылет. ХК «Ростов» же давно утратил шансы на продолжение сезона и просто доигрывает неудачный чемпионат.В первом периоде игра была почти равной. «Медведи» имели некоторое преимущество, но пока не могли его материализовать. Во второй части игры пермяки получили ещё больше моментов, но вновь без шайб. А вот ХК «Ростов» смог использовать один из своих немногих моментов. Евгений Каменский вывел команду гостей вперёд ближе к концу второго периода. В третьем отрезке поединка «Молот» имел множество острых эпизодов, однако удача улыбнулась «Ростову» - южане удержали минимальное преимущество и взяли два очка в выезде.В остальных встречах дня в ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) было сильнее «Химика» (Воскресенск) – 7:6 Б, «Сокол» (Красноярск) победил «Рубин» (Тюмень) – 4:2, «Тамбов» одолел «Торос» (Нефтекамск) – 4:3, «Норильск» переиграл «Югру» (Ханты-Мансийск) – 5:4, а «Кристалл» (Саратов) взял верх над «Челнами» – 3:1.29 января «Ростов» сразится с «Торосом».