ХК «Ростов» в гостях победил «Молот» со счетом 1:0
В очередной игре регулярного чемпионата ВХЛ ростовчане гостили у лидера таблицы. Пермский «Молот» не просто обеспечил себе место в плей-офф, но и борется за первое место и благоприятный посев в играх на вылет. ХК «Ростов» же давно утратил шансы на продолжение сезона и просто доигрывает неудачный чемпионат.
В первом периоде игра была почти равной. «Медведи» имели некоторое преимущество, но пока не могли его материализовать. Во второй части игры пермяки получили ещё больше моментов, но вновь без шайб. А вот ХК «Ростов» смог использовать один из своих немногих моментов. Евгений Каменский вывел команду гостей вперёд ближе к концу второго периода. В третьем отрезке поединка «Молот» имел множество острых эпизодов, однако удача улыбнулась «Ростову» - южане удержали минимальное преимущество и взяли два очка в выезде.
В остальных встречах дня в ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) было сильнее «Химика» (Воскресенск) – 7:6 Б, «Сокол» (Красноярск) победил «Рубин» (Тюмень) – 4:2, «Тамбов» одолел «Торос» (Нефтекамск) – 4:3, «Норильск» переиграл «Югру» (Ханты-Мансийск) – 5:4, а «Кристалл» (Саратов) взял верх над «Челнами» – 3:1.
29 января «Ростов» сразится с «Торосом».