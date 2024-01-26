ХК «Ростов» уступил в гостях «Ижстали» – 1:4

Фото: ХК «Ростов»

В столице Удмуртии ростовская команда вновь проиграла.Хотя начиналось всё не так плохо. На 5-й минуте гости смогли реализовать большинство – шайбу забросил Данила Соколов. Но ещё до первого перерыва «сталевары» забили дважды – Дмитрий Кормилов и Владислав Ушенин, 2:1. В начале второго периода ижевчане забили третий (Даниил Скориков). Затем долгое время команды играли почти на равных. Но южане так и не смогли ничего забить, а в середине третьей двадцатиминутки интрига окончательно ушла после гола Николая Полунина. Итог – очередное поражение ХК «Ростов», 1:4.В остальных встречах дня в ВХЛ «Молот» (Пермь) обыграл «Буран» (Воронеж) – 4:2, «Торос» (Нефтекамск) был сильнее «Кристалла» (Саратов) – 4:1, «Звезда» (Москва) победила «Сокол» (Красноярск) – 4:3 ОТ, «Тамбов» превзошёл «Челны» – 5:1, а «Рязань-ВДВ» одолела «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – 2:0.27 января «Ростов» сразится в гостях на выезде с «Молотом». В таблице «регулярки» ВХЛ южане – на 27-й строчке из 29.