Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ХК «Ростов» уступил в гостях «Ижстали» – 1:4

ХК «Ростов» уступил в гостях «Ижстали» – 1:4
В столице Удмуртии ростовская команда вновь проиграла.

Хотя начиналось всё не так плохо. На 5-й минуте гости смогли реализовать большинство – шайбу забросил Данила Соколов. Но ещё до первого перерыва «сталевары» забили дважды – Дмитрий Кормилов и Владислав Ушенин, 2:1. В начале второго периода ижевчане забили третий (Даниил Скориков). Затем долгое время команды играли почти на равных. Но южане так и не смогли ничего забить, а в середине третьей двадцатиминутки интрига окончательно ушла после гола Николая Полунина. Итог – очередное поражение ХК «Ростов», 1:4.

В остальных встречах дня в ВХЛ «Молот» (Пермь) обыграл «Буран» (Воронеж) – 4:2, «Торос» (Нефтекамск) был сильнее «Кристалла» (Саратов) – 4:1, «Звезда» (Москва) победила «Сокол» (Красноярск) – 4:3 ОТ, «Тамбов» превзошёл «Челны» – 5:1, а «Рязань-ВДВ» одолела «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – 2:0.

27 января «Ростов» сразится в гостях на выезде с «Молотом». В таблице «регулярки» ВХЛ южане – на 27-й строчке из 29.
Фото: ХК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.