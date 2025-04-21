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В Ростове пропала без вести 13-летняя школьница

В Ростове пропала без вести 13-летняя школьница

В Ростове пропала без вести 13-летняя школьница. Информации о местонахождении Екатерины Митрофановой нет с 21 апреля.

По словам очевидцев, Катя пропала после ссоры в школе днем 21 апреля. Последний раз девочку видели в парке Собино. Позже в парке нашли рюкзак школьницы.

Катя ростом около 165 сантиметров, среднего телосложения. У нее светлые глаза и русые волосы.

В день пропажи на ней была одета белая рубашка, синий школьный жилет и черные брюки.

Если вы узнали ребенка на фото или знаете где она может находиться, просьба обратится в ближайшее отделение полиции или сообщить по номеру 112.
Фото: соцсети
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