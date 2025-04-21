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Приговор вынесли бывшему министру ЖКХ Ростовской области

Приговор вынесли бывшему министру ЖКХ Ростовской области
Кировский районный суд Ростова вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру 21 апреля. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при организации конкурса проектов по благоустройству региона.

Дело тянется с 2019 года. Следствие утверждает, что Андрей Майер подписал документы о выделении средств на благоустройство объектов, не предусмотренных областной программой. Эти деньги были направлены на обновление сквера в Батайске, парка «Осеннего» в Ростове и других территорий. Ущерб составил более 850 миллионов рублей. Обвинение считает, что Майер совершил преступление с целью карьерного роста.

Подсудимый признал свою вину в халатности, но не согласился с обвинением в превышении полномочий. Прокурор требовал для него семь лет тюрьмы. Как сообщает DonDay, суд назначил Майеру шесть лет и восемь месяцев лишения свободы, а также запретил занимать государственные должности в течение трёх лет.
Фото: Дондей
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