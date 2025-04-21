Приговор вынесли бывшему министру ЖКХ Ростовской области

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Кировский районный суд Ростова вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру 21 апреля. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при организации конкурса проектов по благоустройству региона.Дело тянется с 2019 года. Следствие утверждает, что Андрей Майер подписал документы о выделении средств на благоустройство объектов, не предусмотренных областной программой. Эти деньги были направлены на обновление сквера в Батайске, парка «Осеннего» в Ростове и других территорий. Ущерб составил более 850 миллионов рублей. Обвинение считает, что Майер совершил преступление с целью карьерного роста.Подсудимый признал свою вину в халатности, но не согласился с обвинением в превышении полномочий. Прокурор требовал для него семь лет тюрьмы. Как сообщает DonDay, суд назначил Майеру шесть лет и восемь месяцев лишения свободы, а также запретил занимать государственные должности в течение трёх лет.