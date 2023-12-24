ХК «Ростов» уступил «Динамо-Алтай» всухую со счетом 0:3

Фото: ХК Ростов.

Ростовская хоккейная команда потерпела очередное поражение в ВХЛ. На этот раз не удалось набрать очки в Барнауле.В первом отрезке встречи динамовцы сначала забили в дебюте (Иван Сапунов), а потом реализовали большинство в концовке периода (Даниил Тютчев), 2:0. Во втором отрезке игры «Ростов» был всё так же неубедителен, но пока больше не пропускал. Примерно в середине третьей двадцатиминутки стало понятно, что зацепить очки не получится – Виктор Комаров забросил третью шайбу «Динамо-Алтай». Итог – 3:0, не в пользу ХК «Ростов», проигрыш по всем показателям.В остальных встречах дня в ВХЛ «Омские Крылья» обыграли «Нефтяник» (Альметьевск) – 3:2 ОТ, «Югра» (Ханты-Мансийск) победила «Молот» (Пермь) – 3:2, а «Динамо» (Санкт-Петербург) было сильнее «Норильска» – 3:0.В таблице «регулярки» ВХЛ «Ростов» пока лишь на 27-й строчке из 29. 25 декабря дончане сразятся в гостях с «Металлургом» (Новокузнецк).