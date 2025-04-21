Во время пьяной перепалки житель Ростовской области зарезал друга

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области произошла смертельная трагедия – мужчина убил своего товарища во время застолья. Инцидент произошел 13 апреля в станице Обливской.Как установило следствие, во время употребления спиртного между двумя мужчинами вспыхнула ссора. В разгар конфликта, один из участников, находясь в состоянии аффекта, схватил нож и нанес удар в шею своему 40-летнему другу. Полученная рана оказалась несовместимой с жизнью, и пострадавший скончался на месте.Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства в отношении 44-летнего жителя станицы Обливской. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.