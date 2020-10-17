ХК «Ростов» уступил «Горняку»

Донские хоккеисты проиграли дома команде из башкирского города Учалы по буллитам – 1:2.В первом отрезке игры хоккей был относительно равным. Небольшим преимуществом владела команда хозяев льда, однако гости не слишком отставали. Матч был медленным – и те, и другие играли с оглядкой на свою зону, не раскрываясь. Во втором периоде учалинцы больше вжались в свои ворота, а ростовчане стали чаще обстреливать створ ворот соперника. При этом их голкипер отлично справлялся со своими обязанностями. В целом во второй части матча ХК «Ростов» обошёл противника по броскам в створ ворот 17:8, что можно считать красноречивым показателем.В третьей двадцатиминутке «Горняк» забил, возможно, неожиданно – отличился Александр Дербенёв после пасов Дмитрия Носкова и Германа Грачёва – 0:1. «Кондоры» устроили штурм и через пару минут смогли счёт сравнять – шайбу забросил бессменный лидер атак красно-белых Владислав Туник, а результативную передачу отдал Павел Антипов – 1:1. Подшефные Григория Пантелеева продолжали атаковать, но не везло в завершении. В итоге игра перетекла в овертайм, а затем и в серию штрафных бросков. В лотерее этой успешнее оказались учалинцы. Решающий буллит выполнил Никита Сетдиков.ХК «Ростов» взял только одно очко и теперь стоит на 11 месте из 26 в общей турнирной таблице Чемпионата ВХЛ, но имеет меньше сыгранных матчей, чем почти все команды, находящиеся выше.В других встречах игрового дня «Сокол» (Красноярск) уступил дома «Рубину» (Тюмень) 1:4, «Металлург» (Новокузнецк) в овертайме сломил сопротивление «Югры» (Ханты-Мансийск) 3:2, «Буран» (Воронеж) переиграл «Южный Урал» (Орск) 3:1, ХК «Рязань» одолел «Барс» (Казань) по буллитам 5:4, а «Дизель» (Пенза) неожиданно бил бит дома «Химиком» (Воскресенск) 1:3.Свой очередной матч ХК «Ростов» сыграет 20 октября на своём льду с орским «Южным Уралом», который идёт на 17 месте.