ХК «Ростов» уступил дома «Норильску»

Фото: ХК «Ростов»

В очередной игре «регулярки» ВХЛ ростовчане проиграли на своей арене «Норильску».В первом периоде «кондоры» сходу получили большинство – 5 на 3, но провели слабо, почти не нагрузив голкипера соперника. Гости же на 6-й минуте игры открыли счёт усилиями Михаила Варнакова. «Ростов» смог ответить шайбой Александра Лосева – 1:1 после первого периода.В начале второго отрезка вечера Андрей Галушкин вывел вперёд команду гостей. До второго перерыва игра была спокойной. На старте третьей части встречи Степан Борисов забил третий гол «Норильска». Егор Корбит подарил ростовчанам надежду (2:3), однако северяне в дальнейшем безошибочно защищались и забросили ещё две шайбы – Никита Колесников и Владислав Калетник. Итог – проигрыш ХК «Ростов», 2:5.В остальных встречах дня в ВХЛ «Нефтяник» (Альметьевск) разгромил «Челмет» (Челябинск) – 7:1, а «Зауралье» (Курган) победило «Барс» (Казань) – 3:0.В таблице регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» на последнем месте, 29/29. Следующий очередной поединок «кондоры» проведут дома 24 ноября с «Соколом» (Красноярск).