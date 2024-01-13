ХК «Ростов» уступил дома «АКМ» 0:2

Фото: ХК Ростов

В матче Всероссийской Хоккейной Лиги ростовчане принимали «Академию Михайлова» из Новомосковска (Тульская область). Соперник в таблице шёл намного выше дончан, потому был фаворитом предстоящей игры.Уже в первом периоде стало ясно, что гости на две головы сильнее. Илья Шипов забил дважды ещё до середины игрового отрезка. В дальнейшем у «Ростова» практически ничего не получалось в атаке. «АКМ» же владела преимуществом и вполне могла забить ещё и ещё. Южане, однако, относительно успешно отбивались. Так было и во втором периоде, а затем и в третьем. Ростовчане больше не пропускали, но из забить не вышло. Итог – проигрыш ХК «Ростов» 0:2.В остальных встречах дня в ВХЛ «Рубин» (Тюмень) обыграл «Кристалл» (Саратов) 3:2, «Торос» (Нефтекамск) был сильнее «Барса» (Казань) 4:0, «Буран» (Воронеж) победил «Звезду» (Москва) 4:1, а «Дизель» (Пенза) переиграл «Челны» 6:3.15 января ХК «Ростов» дома сразится со «Звездой». В таблице «регулярки» ВХЛ южане на 27 строчке из 29.