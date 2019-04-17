ХК «Ростов» привёз в донскую столицу завоёванный трофей - Кубок Федерации



В решающей игре донские хоккеисты на выезде обыграли саранскую «Мордовию» и выиграли финальную серию 4:0.



19 апреля ростовчане прибыли домой. У домашней ледовой арены «кондоров» уже ждали десятки самых преданных поклонников, которые пришли лично поздравить своих кумиров с победой в сезоне. Хоккеисты показали фанатам золотые медали Первенства ВХЛ и Кубок Федерации. Все желающие получили возможность сфотографироваться с заветным трофеем и всей командой.



ХК «Ростов» уже третий раз выигрывает третью по силе хоккейную лигу России. В 2015 и 2017 годах ростовчане тоже занимали первую строчку итоговой табели. Также нельзя не упомянуть, что ростовчане сильно играли весь сезон, выиграв и регулярный чемпионат, и плей-офф.

