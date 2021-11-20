ХК «Ростов» победил «Звезду»

Фото: ХК Ростов.

Команда из структуры столичного ЦСКА не смогла на Дону набрать очков – ростовчане взяли «сухую» победу.Первый период был не самым быстрым и интересным. Лишь в его концовке «кондоры» выдали активный отрезок, который увенчался голом Аркадия Аксёнова после пасов Романа Опалева и Евгения Петрикова, 1:0. Вторая двадцатиминутка прошла при заметном преимуществе гостей. Однако москвичи не смогли ничего реализовать из своих моментов, и на отдых команды ушли при том же счёте.Третья часть игры началась с гола «Ростова» в большинстве. Отличился Евгений Петриков, а в атаке поучаствовали Роман Опалев и Павел Щербаков, 2:0. В середине периода Алексей Прохоров снял все вопросы. Причём гол был забит в меньшинстве. Итог – победа ХК «Ростов», 3:0.В остальных встречах дня в ВХЛ «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) в овертайме сломила сопротивление «Горняка» (Учалы) - 5:4, «Югра» (Ханты-Мансийск) победила «АКМ» (Новомосковск) - 4:2, а «Рубин» (Тюмень) был сильнее «Бурана» (Воронеж) - 5:1.Очередную игру ХК «Ростов» сыграет дома 25 ноября. Оппонентом в этот день станет «Югра». В таблице регулярного чемпионата ВХЛ «Ростов» всё также занимает 12-е место из 27.