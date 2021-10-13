ХК «Ростов» переиграл на своём льду «Ладу»

Грозный клуб из Самарской области явно прибыл в южную столицу за победой, но так легко сдавать два очка никто не думал.В первой части игры ХК «Ростов» сильно начал. После ряда пристрелочных щелчков «красно-белые» открыли счёт благодаря шайбе Аркадия Аксёнова – 1:0. «Автозаводцы» ближе к середине периода перехватили инициативу. Станислав Альшевский реализовал большинство своего клуба, 1:1. За две минуты до первого перерыва ХК «Ростов» вновь повёл после гола Алексея Прохорова.На первой минуте второй части вечера Михаил Назаров сравнял счёт, 2:2. В конце периода коллективы забили ещё по разу. Решающий отрезок встречи начался при равном счёте - 3:3. В середине периода «красно-белые» забили «дуплетом» - Виктор Шахворостов и Евгений Петриков, 5:3! От такого удара «Лада» уже не оправилась, хотя времени у волжан было ещё предостаточно, более 10 минут. В итоге ХК «Ростов» относительно доводит дело до победы.Свой следующий матч подопечные Григория Пантелеева сыграют дома уже 17 октября, когда в гости прибудет казанский «Барс».