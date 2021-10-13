Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ХК «Ростов» переиграл на своём льду «Ладу»

ХК «Ростов» переиграл на своём льду «Ладу»
Грозный клуб из Самарской области явно прибыл в южную столицу за победой, но так легко сдавать два очка никто не думал.

В первой части игры ХК «Ростов» сильно начал. После ряда пристрелочных щелчков «красно-белые» открыли счёт благодаря шайбе Аркадия Аксёнова – 1:0. «Автозаводцы» ближе к середине периода перехватили инициативу. Станислав Альшевский реализовал большинство своего клуба, 1:1. За две минуты до первого перерыва ХК «Ростов» вновь повёл после гола Алексея Прохорова.

На первой минуте второй части вечера Михаил Назаров сравнял счёт, 2:2. В конце периода коллективы забили ещё по разу. Решающий отрезок встречи начался при равном счёте - 3:3. В середине периода «красно-белые» забили «дуплетом» - Виктор Шахворостов и Евгений Петриков, 5:3! От такого удара «Лада» уже не оправилась, хотя времени у волжан было ещё предостаточно, более 10 минут. В итоге ХК «Ростов» относительно доводит дело до победы.

Свой следующий матч подопечные Григория Пантелеева сыграют дома уже 17 октября, когда в гости прибудет казанский «Барс».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.