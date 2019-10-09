ХК «Ростов» проиграл «Нефтянику»



Красно-белые опускаются в турнирной таблице всё ниже. В этот раз вновь набрать очков не удалось.



В середине первого периода гости открыли счёт. На отложенном штрафе «Нефтяник» разыграл быструю комбинацию. Завершающий щелчок у Всеволода Ястребкова – 0:1. Клуб из Татарстана развил успех в начале второй двадцатиминутки. Ярослав Альшевский удвоил счёт. В середине периода ростовчане размочили счёт усилиями Валерия Горшкова, однако тут же получили третий от Станислава Альшевского – 1:3.



Третий период у дончан тоже не получился. Вновь в начале игрового отрезка забивают альметьевские хоккеисты. Причём дважды. На 43 и 46 минутах по шайбе забросили Тимур Фаткуллин и Сергей Теряев – 1:5. В оставшееся время игра замедлилась. «Нефтяник» играл в своё удовольствие, экономил силы и берёгся от травм, а ХК «Ростов», похоже, уже не верил, что можно что-то изменить. Итог – чувствительное поражение «кондоров».



Следующий свой матч подопечные Григория Пантелеева проведут 12 октября. В этот день на своём поле они будут принимать нефтекамский «Торос» (10 место). ХК «Ростов» с 9 очками занимает 31 место из 34 в общей турнирной таблице Чемпионата ВХЛ.

