ХК «Ростов» впервые выиграл на выезде в ВХЛ





Донские хоккеисты обыграли в гостях казахстанский «Номад» - 2:1.



После крупного поражения от «Сарыарки» (0:6) подопечные Григория Пантелеева отправили в столицу Казахстана Нур-Султан. Соперником был новичок (такой же, как и сам ХК «Ростов») Чемпионата ВХЛ, фарм-клуб «Барыса» (КХЛ).



В дебюте команда гостей смотрелась намного активнее. Красно-белые много атаковали и были близки к голу. Но постоянно не везло в завершающей стадии атак. Забить удалось только тогда, когда «кочевники» инициативу перехватили (вот так парадокс). Автором гола стал Андрей Мартынов, один из ветеранов клуба. А голевую передачу выдал Ранис Миргалиев. В конце первого периода ростовчане удаляются дважды, и при игре 5 на 3 «Номад» счёт сравнял – Андрей Яковлев, 1:1.



Второй отрезок матча получился скупым на опасные моменты. Было много борьбы в средней зоне и по углам, а остроты почти не было. В итоге счёт первого периода перекочевал в третий. В его середине южане второй раз за вечер вышли вперёд. Ранис Миргалиев заработал вторую результативную передачу. Он отобрал шайбу за воротами и отдал Андрею Леонову, который отправил её в ворота сильным щелчком, 1:2. Красно-белые одерживают вторую победу в сезоне и первую на выезде.



После 8 матчей на счету ХК «Ростов» 7 баллов, которые позволяют занимать 22 место (из 34) в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ. 27 сентября Ростовчане сыграют на выезде в Усть-Каменогорске с «Торпедо».