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Голкипер ХК «Ростова» Данил Кудашев снова признан лучшим игроком

Голкипер ХК «Ростова» Данил Кудашев снова признан лучшим игроком
Лучшим игроком ХК «Ростов» стал голкипер Данил Кудашев. Вратарь набрал наибольшее количество баллов в голосовании от болельщиков за матчи домашней серии.

Во время встречи с «Рубином» 20 декабря Кудашев помог команде одолеть соперников из Тюмени. В матче с «Югрой» «кондоры» проиграли, при этом с помощью хорошей игры вратаря продержались до овертайма. Удачные сейвы Кудашев сделал в матче со «Звездой».

Данил Кудашев становится лучшим игроком команды в четвертый раз за сезон.

Голкипер за «Ростов» играет уже второй сезон. Кудашев становился серебряным и бронзовым призером МХЛ. Побеждал с «Локо» на Кубке Харламова в сезоне-2015/2016. Также становился серебряным призёром Шведской хоккейной лиги.

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