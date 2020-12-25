Голкипер ХК «Ростова» Данил Кудашев снова признан лучшим игроком

Лучшим игроком ХК «Ростов» стал голкипер Данил Кудашев. Вратарь набрал наибольшее количество баллов в голосовании от болельщиков за матчи домашней серии.Во время встречи с «Рубином» 20 декабря Кудашев помог команде одолеть соперников из Тюмени. В матче с «Югрой» «кондоры» проиграли, при этом с помощью хорошей игры вратаря продержались до овертайма. Удачные сейвы Кудашев сделал в матче со «Звездой».Данил Кудашев становится лучшим игроком команды в четвертый раз за сезон.Голкипер за «Ростов» играет уже второй сезон. Кудашев становился серебряным и бронзовым призером МХЛ. Побеждал с «Локо» на Кубке Харламова в сезоне-2015/2016. Также становился серебряным призёром Шведской хоккейной лиги.