ГК «Ростов-Дон» в первом матче Суперкубка России сразится с ЦСКА

Гандболистки «Ростов-Дона» проведут свой первый матч Суперкубка России против ЦСКА. Игра пройдет в Москве вечером 29 сентября.Донская команда прибыла в столицу в составе 16 спортсменок. Среди них – члены олимпийской сборной Виктория Калинина, Юлия Манагарова, Анна Сень, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова. Линейная сборной и клуба Ксения Макеева пропускает встречу по семейным обстоятельствам.Московский ЦСКА – неоднозначный соперник для ростовского клуба. В 2020 году гандболистки «Ростов-Дона» обыграли соперниц из столицы на площадке ростовского Дворца спорта со счетом 27:20. А в 2021 году ЦСКА вырвал у команды Пера Юханссона победу на женском чемпионате России по гандболу.