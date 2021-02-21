Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил «Луч»

Очередную победу одержал гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке. 25 февраля донская команда встретилась с московским «Лучом».«Черно-желтые» начали матч с явным преимуществом. Москвичи активно атаковали их ворота, но Галина Габисова вновь показала мастер-класс и отбивала почти каждый мяч. Вскоре пять очков донской команде принесла Катарина Крпеж-Шлезак. Однако к концу первой половины игры ростовские красавицы пропустили восемь голов. На перерыв они ушли со счетом 17:8 в пользу дончанок.Во втором тайме «Луч» начал активно сдавать позиции. Они забили лишь четыре гола за пять минут, после чего окончательно расслабились. Донская команда воспользовалась этим и увеличила разницу в счете более чем на 20 голов. Игра закончилась победой «Ростов-Дона» - 37:15.Таким образом ростовчанки продолжают сохранять первое место на предварительном этапе чемпионата Суперлиги Париматч-2020/21. В следующий раз они посоревнуются в рамках «Финала четырех» Кубка России - 2 и 3 марта на домашней площадке. «Донские красавицы» поучаствуют вместе со «Звездой», «Ладой» и «Астраханочкой».