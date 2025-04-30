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Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Звезду»

Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Звезду»
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу над командой «Звезда» в четвертьфинале сезона-2024/25 Суперлиги. Встреча состоялась 30 апреля в Ростове-на-Дону.

За неделю до этого «Ростов-Дон» уже обыграл «Звезду» с результатом 22:29.

Первый тайм прошел под полным контролем «Ростов-Дона». К его завершению преимущество донских спортсменок достигло семи мячей — 17:11.

Во втором тайме ростовчанки не позволили соперницам перехватить инициативу. Итоговый счет матча — 36:24 в пользу «Ростов-Дона».

Благодаря этой победе команда из Ростова-на-Дону вышла в полуфинал Суперлиги.
Фото: ГК Ростов-Дон
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