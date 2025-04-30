Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Звезду»

Фото: ГК Ростов-Дон

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу над командой «Звезда» в четвертьфинале сезона-2024/25 Суперлиги. Встреча состоялась 30 апреля в Ростове-на-Дону.За неделю до этого «Ростов-Дон» уже обыграл «Звезду» с результатом 22:29.Первый тайм прошел под полным контролем «Ростов-Дона». К его завершению преимущество донских спортсменок достигло семи мячей — 17:11.Во втором тайме ростовчанки не позволили соперницам перехватить инициативу. Итоговый счет матча — 36:24 в пользу «Ростов-Дона».Благодаря этой победе команда из Ростова-на-Дону вышла в полуфинал Суперлиги.