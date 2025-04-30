Ростовчане просят отремонтировать лавочки в парке «Аллея роз»

Фото: соцсети

Жители Ростова выразили недовольство состоянием лавочек в парке «Аллея роз». Один из горожан, Владимир, обратился к главе города Александру Скрябину через социальные сети.Владимир попросил главу города обратить внимание на проблему и повлиять на администрацию парка. По его словам, лавочки не красили как минимум два года, и они требуют ремонта.На фотографиях видно, что лавочки не только не покрашены, но и находятся в плохом состоянии. Металлические части заржавели, а на полу лежит слой мусора и засохших листьев. Кроме того, кто-то разрисовал сиденья и подлокотники.Горожанин отметил, что ремонт лавочек ждут уже два года. В результате местные жители и семьи с детьми вынуждены следить за тем, чтобы не испачкаться во время отдыха в парке.