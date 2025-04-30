В Ростове неадекват напал на уличного художника на набережной

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В Ростове-на-Дону неадекватный мужчина напал на уличного художника на набережной. Инцидент произошел 28 апреля.При прогулке на городской набережной можно встретить уличных художников. Нередко их картины покупают или же просто любуются ими на прогулке. Один их таких художников – Сергей Шутов. Он выставляет картины на продажу, а также организовывает различные шоу.Однако творчество на одной из главных улиц Ростова полюбилось не всем. Один из зрителей решил устроить скандал.- Это общественная набережная, я могу пройтись прямо по картинам. Я имею право находиться на любой территории Российской Федерации, - заявил неизвестный.Прохожие пытались успокоить неадеквата. Также в потасовку вмешалась и охрана. Как сообщает Donday.ru со ссылкой на Сергея Шутова, мужчину удалось остановить без помощи полицейских.