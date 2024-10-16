Футбольный клуб «Ростов» проявлял интерес к вратарю «Зенита» Богдану Москвичеву
Футбольный клуб «Ростов» проявлял интерес к вратарю «Зенита» Богдану Москвичеву. Еще летом руководство ростовской команды выражало желание арендовать 20-летнего голкипера.
В интервью «РБ Спорт» Богдан Москвичев рассказал, что ростовчане действительно проявляли к нему интерес. Однако спортсмен решил играть за «Оренбург».
- Я ни капли не жалею, что оказался в «Оренбурге», а не в «Ростове». Рад быть частью этой команды. Конечно, сейчас у нас не те результаты, которые мы хотим видеть, но с точки зрения индивидуальных достижений и игровой практики я очень доволен. Надеюсь, так будет продолжаться, — добавил Богдан Москвичев.
«Ростов», испытывая нехватку голкипера перед сезоном, принял решение экстренно арендовать вратаря из того же «Зенита». На этот раз им стал Данила Одоевский.
Напомним, что перед началом футбольного сезона – 2024/25 ростовский клуб остался без двух вратарей. Ведущие игроки Сергей Песьяков и Никита Медведев покинули команду «желто-синих». С Песьяковым всё было ясно: футболист устал от постоянных разъездов и перешёл в «Крылья Советов». С Медведевым же поступили иначе. «Ростов» не предложил ему контракт, после чего Никита решил играть за «Пари Нижний Новгород».