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Футбольный клуб «Ростов» проявлял интерес к вратарю «Зенита» Богдану Москвичеву. Еще летом руководство ростовской команды выражало желание арендовать 20-летнего голкипера.В интервью «РБ Спорт» Богдан Москвичев рассказал, что ростовчане действительно проявляли к нему интерес. Однако спортсмен решил играть за «Оренбург».- Я ни капли не жалею, что оказался в «Оренбурге», а не в «Ростове». Рад быть частью этой команды. Конечно, сейчас у нас не те результаты, которые мы хотим видеть, но с точки зрения индивидуальных достижений и игровой практики я очень доволен. Надеюсь, так будет продолжаться, — добавил Богдан Москвичев.«Ростов», испытывая нехватку голкипера перед сезоном, принял решение экстренно арендовать вратаря из того же «Зенита». На этот раз им стал Данила Одоевский.Напомним, что перед началом футбольного сезона – 2024/25 ростовский клуб остался без двух вратарей. Ведущие игроки Сергей Песьяков и Никита Медведев покинули команду «желто-синих». С Песьяковым всё было ясно: футболист устал от постоянных разъездов и перешёл в «Крылья Советов». С Медведевым же поступили иначе. «Ростов» не предложил ему контракт, после чего Никита решил играть за «Пари Нижний Новгород».